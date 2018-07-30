فروع لمركز الحوار في المناطق

أبها – البلاد

أعلن رئيس مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل، عن انشاء فروع للمركز في مختلف مناطق المملكة، بعد افتتاح أول فرع في منطقة نجران .

وأشار السبيل في محاضرة بأبها، إلى أن المركز يعمل على برامج عديدة لتعزيز اللُحمة الوطنية، وتشارك في تنفيذها جميع التوجهات الفكرية والطوائف، مبيناً ان رؤية 2030 وضعت الأولويات بكل وضوح ورسمت خطة مستقبلية للنهوض بالوطن، وأن المركز يعمل على تنفيذ خطة وطنية ضمن الرؤية لمواجهة التطرف والغلو لتكون استراتيجية شاملة بمشاركة جهات رسمية أخرى ،

مؤكدا أن أهم البرامج الحالية التي يستهدفها المركز يتمثل في مشروع الهوية السعودية وغرس مفاهيم الوسطية والتسامح ومواجهة التطرف بالتعاون مع جهات محلية و أخرى دولية ، فيما شهدت المحاضرة مداخلات عديدة من الحضور، أكدوا خلالها أهمية التوسع في نشر ثقافة الحوار للقضاء على التعصب بجميع أشكاله.