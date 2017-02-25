فريق أكاديمية الأهلي يشارك في بطولة الكويت العالمية

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جدة – البلاد

يشارك فريق 12 سنة من مواليد 2004 بأكاديمية النادي الأهلي في بطولة أسبورتي العالمية لكرة القدم بدولة الكويت، وسط مشاركة 16 فريقا أوروبيا وعربيا،

وترأس بعثة الأكاديمية أمين عام مجلس الأمناء علي العبدالله، وويتكون الجهازان الفني والإداري من محمد الشهري كمدير الفريق، ومشبب زياد مدربا، والمساعدين خضر الزهراني، ومحمد مسعد، ومدرب الحراس سيد محمد عزازي، وطبيب الفريق الدكتور محمد طه،

و16 لاعبا هم: نواف شيعان، وعبدالرحمن فايز، وأسامه القوزي، ومحمد سليمان، ودخيل البيشي، ووسيم الفقيه، والبراء داوي، ومنصور زهير، وأحمد ماهر، وعبدالعزيز الجزائري، ومتعب الحربي، وساري الصحفي، وعبدالإله موسى، وماجد خليفة، وسيف أحمد، وأنس القحطاني.