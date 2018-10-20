فريق أممي ينهي زيارة لمحافظة تعز اليمنية

بحث مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محمد خاطر، وقيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، الترتيبات الأولية لزيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى المحافظة.

والتقى خاطر والفريق المرافق له الذي يزور المحافظة منذ الخميس الماضي، وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي ومسؤولين آخرين، في مدينة التربة جنوب تعز، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا تقييم زيارة الوفد الأممي إلى المحافظة وبحثا الترتيبات الأولية لزيارة المبعوث الأممي إلى المحافظة. وشملت النقاشات سبل التعاون في تقديم الخدمات المدنية والإنسانية لمحافظة تعز وإمكانية فتح مكتب للأمم المتحدة في المحافظة.

من جهته، أعرب مدير مكتب المبعوث الأممي عن ارتياحه بزيارة تعز، قائلاً إن الزيارة تعد مقدمة لزيارات أخرى قادمة إلى المحافظة.