فريق السيارات الخليجية يستهوي زوار ” كلاسيك القصيم”

يشارك فريق السيارات الخليجية للسيارات الكلاسيكية والتراثية بأكثر من 82 سيارة تراثية وكلاسيكية من نوع فورد وولز وشفر ودوج وكاديلاك وشيفروليه وكامارو وغيرها من السيارات التي استهوت زوار مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بالقصيم “كلاسيك القصيم2” الذي تقام فعالياته بمركز النخلة بمدينة بريدة .

حيث استقطبت تلك السيارات ببساطتها ومحاكاتها للماضي العتيق وعراقتها شغف المهتمين ومحبي هذه الهواية

التي تترجم إرثاً تاريخياً تزخر به هذه الهواية ، التي تعد من أشهر الهوايات في المملكة ومدينة بريدة على وجه الخصوص .

من جانبه أكد رئيس الفريق خالد الجبر ، أن اعضاء فريق السيارات الخليجية من داخل المملكة ودول الخليج حريصون

على اقتناء مثل هذه السيارات التي تحاكي الماضي الجميل بمايحمله من أبعاد تراثية معبره

مشيراً إلى أن الملاك يسعون للحافظ عليها لتكون شاهداً على مراحل مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية ،

واطلاع الأجيال كيف كانت وسائل النقل وإلى أي مدى وصلت .

لافتاً إلى أن سيارات الفريق المشاركة بالمهرجان سيارات نادرة ، تصل أسعارها إلى أرقام كبيرة

مقدماً شكره للقائمين على المهرجان وتهيئة المكان المناسب لهم ، واصفاً إياه بالعلامة الفارقة بين المهرجانات

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لدعمه واهتمامه بمثل هذه الهوايات من خلال إيجاد هذا الكرنفال المتميز.