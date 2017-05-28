فريق المراح التطوعي ينفذ عدداً من المبادرات خلال شهر رمضان
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نفذ فريق المراح التطوعي التابع لجمعية المراح الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء، عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوعين الماضيين استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك .
واشتملت الأعمال التي نفذها خلال الفترة المشار إليها مشروع العناية بالمساجد تحت شعار ” بيوت الله .. نحن نخدمها “.
الذي يهدف إلى خدمة المساجد من خلال اعمال تنظيف وصيانة شاملة ببلدة المراح بمحافظة الأحساء.
كما قام الفريق بمبادرة ” سقيا الماء ” التي تهدف إلى توزيع المياه على المساجد في بلدة المراح.
ووزع الفريق معونة شهر رمضان المبارك على الاسر المستفيدة كما سيسهم الفريق بالإشراف على مشروع إفطار صائم الذي تقيمه الجمعية.
الوسوم:إفطار صائم
التصنيف: محليات
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