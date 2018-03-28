فريق سعودي صيني يكتشف آثار السرين

جدة ــ البلاد

تمكن فريق أثري سعودي صيني مشترك، من اكتشاف بقايا أساسات جدران لوحدات سكنية، إضافة إلى مقبرتين بالقرب من مدينة “السرين” شمال القنفذة.

و تضمنت المقبرتان رفات بعض الفقهاء، والقضاة الذين توفوا في مدينة السرين، خلال القرن الرابع الهجر، وهم عائدون من مكة المكرمة، بجانب عدد من الكتابات الشاهدية المؤرخة، وغير المؤرخة، التي تقع خلال الفترة بين 942-1196م.

ويأتي ذلك ضمن المشروع السعودي-الصيني للكشوفات الأثرية، من خلال فريق سعودي تابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع المركز الصيني للتراث المغمور بالمياه.

وكان فريق سعودي صني مشترك، قد بدأ أعمال التنقيب الأثري في موقع “السرين” العام الماضي، حيث عثر الفريق على كسرات فخارية من الخزف الصيني، إضافة إلى قطع معدنية متنوعة يعود تاريخها إلى فترات إسلامية متعاقبة؛ ابتداءً من القرون الأولى الهجرية، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال الاستكشافية لمدة 5 سنوات أخرى.