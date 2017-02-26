العدد 21857 26 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فريق سعودي يؤسس منصة لتعليم 13 مليون طفل لاجئ

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فريق سعودي يؤسس منصة لتعليم 13 مليون طفل لاجئ
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جدة ــ واس

أسس فريق سعودي متخصص في التعليم والتدريب التقني، أول منصة تعليمية تستهدف الأطفال اللاجئين في عدد من الدول العربية، وذلك عن طريق التعليم والتدريب والتثقيف عن بعد.

وقال قائد الفريق التقني المشرف على تأسيس وإدارة المنصة المهندس زهير أزهر، أن الهدف من إقامة المنصة التي تأتي برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، يعد تحقيقًا للتنمية الإنسانية وفق استراتيجية تعليمية، وتدريبية، طموحة تستهدف العالمين العربي والإسلامي.

وأشار زهير إلى أن المنصة تعمل على إيجاد فرص تنموية جديدة من خلال تشجيع القطاع في عقد شراكات قادرة على النهوض بالأنشطة والمجالات التي تقدم بشكل احترافي.

وأوضح أنه أطلق على المنصة الجديدة “منصة ألكسو التعليمية”؛ حيث سيتم إنتاج مواد تعليمية وإرشادية وتدريبية خاصة لتعليم الأطفال.

وأشار زهير إلى أن الفريق السعودي سيسهم في إنشاء وتجهيز استديو رقمي لإنتاج المواد التعليمية التفاعلية والدروس العلمية بأساليب تربوية وبلغة تعليمية سهلة، وذلك بمقر المنظمة في تونس.

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التصنيف: الأخيرة

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