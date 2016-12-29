فريق طبي يعيد ذراع طفلة بترتها مدفئة

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الرياض ــ البلاد

نجح فريق طبي في مدينة الملك سعود الطبية، في إعادة ذراع طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، وإنقاذها من البتر؛ إثر سقوط مدفئة ذات حافة حادة، أدى إلى قطع شبه كامل للذراع الأيمن، حيث تسبب بقطع الشريان الرئيسي والعصب الرئيسي للذراع.

وكانت الطفلة قد وصلت إلى المدينة، وهي تعاني من نزيف حاد، وعمل الفريق الطبي على إعادة وصل الشريان والأعصاب المتضررة، وإنقاذ ذراعها من البتر، واستقرت حالتها وغادرت المستشفى.

الجدير بالذكر أن عدداً من الحوادث التي يفقد خلالها المصاب بعض أطرافه قد وجدت تأهيلاً طبياً عاليا في مختلف المراكز والمستشفيات، وذلك أثناء الإسعافات الأولية، التي تحدد أن يكون قد تم مباشرة الحالات في وقت مبكر، اضافة إلى معرفة الاحتفاظ بالجزء المفقود بطرق سليمة .