فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة ” وطن بلا مخالف ” يزور منطقة جازان

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قام فريق عمل اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلامخالف “.

بزيارة شرطة منطقة جازان والاجتماع باللجنة الأمنية الدائمة بحضور مندوبي الجهات الحكومية المشاركة.

ونقل رئيس فريق العمل مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي تحيات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجميع .

فيما استعرض اللواء الغامدي المحاور المهمة لخطة الحملة ، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين الجميع لتحقيق أهداف الحملة.

والتقى اللواء الغامدي بقاعة الاجتماعات بفرع وزارة الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان مع محافظي المحافظات بالمنطقة .

ومديري شرط المحافظات ومشايخ القبائل ورجال الأعمال والمواطنين.

حيث قدم شرحًا لهم عن أهداف الحملة التي تؤكد على عدم التعامل مع المخالفين سواء بالنقل أو التشغيل أو الإيواء.

مشددًا على أهمية دور المواطن في هذه الحملة وتعاونه في الإبلاغ عن المخالفين.

وحث المخالفين على الإستفادة من المهلة الممنوحة لهم .

كما قام فريق العمل بزيارة لموقع استقبال المخالفين ، وزيارة لفرع وزارة الداخلية للأفواج الأمنية.