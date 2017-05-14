فريق عمل لجنة تعقب وضبط مخالفي الإقامة يطلع على مواقع حملة ( وطن بلا مخالف ) بمنطقة مكة المكرمة

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قام فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وطن بلا مخالف برئاسة مستشار معالي مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي اليوم بالشخوص إلى مركز الخدمات العامة بالشميسي بمنطقة مكة المكرمة الذي تشرف عليه وزارة المالية ، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة ، والجهات الحكومية المشاركة.

واطلع فريق العمل على سير العمل في صالات الاستقبال ، وخطوات إنهاء إجراءات مغادرة المخالفين والجهود المتخذة من قبل المديرية العامة للجوازات، كما اجتمع فريق العمل برئيس وأعضاء إدارة الغرفة التجارية وبعض رجال الأعمال ومشايخ القبائل بالمنطقة ، لمناقشة أوجه التعاون لتحقيق أهداف الحملة الوطنية الشاملة ( وطن بلا مخالف ) وأهميتها في تعزيز أمن الوطن والمواطن والمقيم .

وأكد اللواء الغامدي أهمية دور المواطن والمقيم النظامي في هذه الحملة المتمثل بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء الوافدين المخالفين أو التستر عليهم وإبلاغ الجهات المختصة عن مرتكبي هذه المخالفات لتفادي الأضرار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية .

موضحاً أن التعليمات والعقوبات ستطبق بكل حزم وصرامة بحدها الأعلى بحق المخالفين من المواطنين والوافدين ، مطالباً مخالفي أنظمة الإقامة والعمل سرعة الاستفادة من المدة المتبقية للمهلة المحددة مغادرتهم المملكة.

والتقى فريق عمل اللجنة الإشرافية العليا بأعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة بحضور مندوبي الجهات الحكومية المشاركة ، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالحملة وأهمية تكاتف جميع القطاعات الأمنية والجهات ، والهيئات الحكومية في المنطقة ، ما يسهم في إنجاح الحملة الوطنية الشاملة ، فيما تم استعراض المحاور المهمة للحملة والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات والهيئات الحكومية ، لإيصال رسائل الحملة لجميع المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المرجوة منها.