فريق عمل (وطن بلا مخالف) يتفقد الحملة بالشرقية

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الدمام – البلاد

تفقد مستشار مدير الأمن العام رئيس فريق العمل الميداني للجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود اللواء جمعان بن أحمد الغامدي , والوفد المرافق له أمس مواقع إجراءات المخالفين والمستفيدين من الحملة الوطنية الشاملة (وطن بلا مخالف), وذلك في إدارة توقيف الوافدين بالمنطقة الشرقية بالدمام.

وأوضح اللواء الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن حملة وطن بلا مخالف, تمثل انبثاق خطة وطنية شاملة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية إضافةً للمواطنين, مؤكداً بأن الحملة تم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, بإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وأفاد اللواء الغامدي, بأن الحملة تستهدف ايضاً من يأوي المخالفين والناقلين والمشغلين والمتسترين على المخالفين, مطالباً إياهم بسرعة تصحيح أوضاعهم والاستفادة من هذه الحملة الوطنية الشاملة .

وأبان مستشار مدير الأمن العام رئيس فريق العمل الميداني للجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة وطن بلا مخالف , أن عدد المستفيدين من هذه الحملة تجاوز 276 ألف مخالف في حين غادر البلاد أكثر من 60 ألف مخالف , مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدد الذين استفادوا من هذه الحملة في المنطقة الشرقية بلغ 24 ألف مخالف, في حين أن عدد من غادروا البلاد من المنطقة الشرقية بلغ 7 آلاف مخالف.