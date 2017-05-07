فريق للتحقيق في كيماوي خان شيخون

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عواصم -وكالات

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو إن فريقا تم تشكيله خصيصا للتحقيق في أحداث بلدة خان شيخون السورية، بدأ العمل.

وأوضح أزومجو في تصريحات لوكالة “ا ب” أن الفريق يعمل حاليا في مقر المنظمة في لاهاي، ولم يذكر شيئا عن مواعد محتملة لتوجه الخبراء إلى سوريا.

وتابع المدير أن الفريق يضم نحو 15 عضوا، وأكد أنه سيتم تزويد الفريق بكافة المعلومات الضرورية.

وأوضح أزومجو أن خبراء المنظمة حللوا عينات متعلقة بالهجوم الكيميائي المحتمل في خان شيخون، بما في ذلك عينات دم وبول وأنسجة لضحايا الهجوم، مصرا على أن هذه العينات تشكل أدلة دامغة لا يمكن التشكيك فيها.

وأوضح أن الهدف من التحقيق المستقبلي يكمن في الكشف عن ملابسات الأحداث وعن حقيقة ما شهدته بلدة خان شيخون في 4 أبريل الماضي.