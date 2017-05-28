فريق مركز الملك سلمان يتفقد مشروعاته في طاجيكستان

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دوشنبه – واس

تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروعات المنفذة في طاجكستان لمساعدات متضرري الزلازل والفيضانات، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأوضح المستشار بالمركز المهندس أحمد البيز، أن الفريق تابع سير المشروعات السابقة التي نفذها في المناطق المتضررة ، مفيدًا أن الفريق بحضور القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى طاجكستان بدر بن تراحيب العتيبي

مشروعًا لحماية المناطق والسكان في طاجيكستان من أخطار الفيضانات الموسمية المحاذية لنهر بانج و جوبيكجيه في محافظة همدوني بمنطقة خاتلون وذلك مع الحكومة الطاجكية ممثلة بوكالة استصلاح الأراضي والري، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال ستة مقاولين.

وأشار المهندس البيز، إلى أن المشروع يهدف إلى حماية القرى المحاذية لنهر بانج في منطقة همدوني المتأثرة من الفيضانات الناتجة من نزول الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج مما تسبب بخسائر اقتصادية وإنسانية كبيرة.

وأفاد أن المشروع سيسهم في حماية أكثر من 120 ألف نسمة من السكان ومساحة تقدر بــ 14656 هكتارًا من الأراضي، بطول 20 كيلومترًا على ضفاف النهر في الجانب الطاجيكي، إضافة إلى توفر الفرص الوظيفية للسكان في مجال التنمية الزراعية المستدامة وإدارة الموارد المائية.