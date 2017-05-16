العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فريق مركز الملك سلمان يسلم 100 طن تمور للسنغال

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فريق مركز الملك سلمان يسلم 100 طن تمور للسنغال
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دكار- واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت الماضي, 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية السنغال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال عبدالله بن أحمد آل عبدان، وممثل من وزارة المالية السعودية، وممثل الحكومة السنغالية معالي وزيرة الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني الدكتورة انتا صار جاكو.

ووقّع الجانب السنغالي مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دكار .

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التصنيف: محليات

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