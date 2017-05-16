فريق مركز الملك سلمان يسلم 100 طن تمور للسنغال
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دكار- واس
سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت الماضي, 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية السنغال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال عبدالله بن أحمد آل عبدان، وممثل من وزارة المالية السعودية، وممثل الحكومة السنغالية معالي وزيرة الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني الدكتورة انتا صار جاكو.
ووقّع الجانب السنغالي مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دكار .
التصنيف: محليات
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