فريق هارليم الأمريكي يزور جمعية الأطفال المعوقين بالرياض

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الرياض – البلاد

استقبل أمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبد الله الغامدي، نجوم فريق كرة السلة الأمريكي الشهير هارليم غلوبتروترز للمحترفين، وذلك في إطار زيارة الفريق للمملكة؛ لتقديم عروض ترفيهية في الرياض. حيث قام الفريق الأمريكي بصحبة الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبدالرحمن العثمان، بزيارة مقر الجمعية في الرياض.

وأوضح مساعد أمين عام الجمعية للعلاقات العامة، والإعلام، وتنمية الموارد خالد بن سليمان الفهيد، أن فريق كرة السلة الأمريكي الشهير قام عقب الزيارة بأداء مباراة استعراضية على الكراسي المتحركة، مع نخبة من لاعبي المنتخب السعودي لكرة السلة لذوي الإعاقة كدعم للمعوقين، وذلك على ملعب الجمعية. مشيراً إألى مشاركة المدرب الوطني الكابتن إبراهيم البصيص، الذي يقود المنتخب السعودي لكرة السلة لذوي الاعاقة.