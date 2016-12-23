فزاع الملاعب ..يا هلال

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ياسر النهدي

*فزاع هو الشخص الذي يهب لنجدة وفزعة من هم في مأزق ما..وفي رياضتنا الموقرة كم من فزاع أصاب المنافسين بالفزع !

*اليوم ربما البعض يشير للهلال بأنه الفريق المميز داخل المستطيل الأخضر لوجود لاعبين مميزين، ومدرب لديه الكفاءة لتسيير أمور فريقه .. ولكن.. لكل جواد كبوة..وهذه الكبوة لا تحصل مع الهلال لوجود فزاع الملاعب !

*الهلال الذي سار سنوات طويلة يحقق البطولات؛ بوجود ” فزاع” جنباً الى جنب بالرغم أن الفريق مدجج بالنجوم، ولا ينتظر هذه الوقفات من النشمي الأزرق، الذي جعل ثلثي الرياضيين لايثقون بالهلال بعد تدخلات فزاع وشركائه !

*بالأمس لاحظنا لاعبين أجانب بالهلال أحدهم دفع لاعب الباطن أمام نظر الحكم الذي داعبه بكلمات، ولم يشهر له الكارت الأحمر بعد إشهار الكرت الأحمر لزميله البرازيلي الموهوب إدواردو،الذي “شتم” حكم المباراة المحلي لعدم تصديقه بأن لاعبا هلاليا يطرد منه بعد خمس سنوات !

*اليوم يا سادة الجميع يبحث عن رياضة بلا شبهات، وكرة قدم تسمو بنفسها في سماء الكرة الآسيوية والعالمية، ولن نستطيع ذلك إلا بوجود اتحاد قدم رادع.. لهذه الفزعات !

*مخرج

ننتظر رأي وإصدار العقوبة من لجنة الانضباط بعد النظر في تقرير الحكم بحق الأجانب وشغب الجمهور الهلالي ..أم يظهر لنا فزاع آخر؟ !