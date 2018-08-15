فسح 1.14 مليون رأس من المواشي ضمن المرحلة الثانية للإفادة من الهدي والأضاحي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح نحو 1,138,691 رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 3 ذو الحجة الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية لاستيراد المواشي لتغطية طلب السوق المحلية ومشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لموسم حج 1439هـ.

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أنه في المرحلة الثانية بلغ عدد المواشي المستوردة نحو 749,000 رأس لصالح مشروع البنك الإسلامي للإفادة من الهدي والأضاحي وهي تمثل نحو 60 % من مخصص البنك الإسلامي، إضافة إلى 389,961 رأس لتغطية طلب السوق المحلية.

وأوضح النويصر، أنه سيتم استيراد نحو 2.5 مليون رأس من الماشية خلال هذا الموسم، بواقع 1.5 مليون رأس للسوق المحلية، و1.14 مليون رأس للبنك الإسلامي لصالح مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.

وبين أن الوزارة حريصة على سد حاجة السوق المحلية من الأغنام الحية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط رئيسة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بداية بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقع مشروع البنك الإسلامي في المشاعر المقدسة وأيضا يتم متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث، بحيث يتقدم صاحب الحلال بطلب الحصول على فسح المواشي، والتوقيع على التعهد الخاص بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، ويتم سحب العيّنات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وإصدار شهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، إضافة إلى التفتيش من قِبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل العاصمة المقدّسة.