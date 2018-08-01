دولية

فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو القعدة / 1439 هـ       1 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن سلاح الجو الأميركي الثلاثاء فشل تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من نوع “مينوتيمان-3” من كاليفورنيا، وجاء في بيان لقيادة سلاح الجو الأميركي المكلف هذا النوع من أسلحة الردع، أن الصاروخ تحطم فوق المحيط الهادئ عند الساعة 4،42 بالتوقيت المحلي (11،42 ت غ) بسبب “خلل”.

ولم يكشف سلاح الجو نوع الخلل الذي وقع في الصاروخ الذي أطلق من قاعدة فاندبرغ، واكتفى بيان سلاح الجو الأميركي بالقول “كل حدث غير متوقع خلال التجربة يمكن أن يعتبر خللا”.

وتابع البيان “بما أن الخلل يمكن ان ينتج من أسباب عدة مرتبطة بالتجهيز نفسه لا بد من تحليل دقيق لتحديد اسباب فشل التجربة”.

ويعمل سلاح الجو الأميركي على تحديث صواريخه من هذا النوع خلال السنوات العشرين المقبلة، على أن يستبدلها بصاروخ جديد يعرف حتى الآن باسم “ردع استراتيجي أرضي”.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *