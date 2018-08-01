فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات

أعلن سلاح الجو الأميركي الثلاثاء فشل تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من نوع “مينوتيمان-3” من كاليفورنيا، وجاء في بيان لقيادة سلاح الجو الأميركي المكلف هذا النوع من أسلحة الردع، أن الصاروخ تحطم فوق المحيط الهادئ عند الساعة 4،42 بالتوقيت المحلي (11،42 ت غ) بسبب “خلل”.

ولم يكشف سلاح الجو نوع الخلل الذي وقع في الصاروخ الذي أطلق من قاعدة فاندبرغ، واكتفى بيان سلاح الجو الأميركي بالقول “كل حدث غير متوقع خلال التجربة يمكن أن يعتبر خللا”.

وتابع البيان “بما أن الخلل يمكن ان ينتج من أسباب عدة مرتبطة بالتجهيز نفسه لا بد من تحليل دقيق لتحديد اسباب فشل التجربة”.

ويعمل سلاح الجو الأميركي على تحديث صواريخه من هذا النوع خلال السنوات العشرين المقبلة، على أن يستبدلها بصاروخ جديد يعرف حتى الآن باسم “ردع استراتيجي أرضي”.