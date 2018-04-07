فصيح الحجاز .. أولى ثمار التكامل بين أندية منطقة مكة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

احتفت الأندية الأدبية في منطقة مكة المكرمة بالثمرة الأولى لنشاطها المشترك بتكريم الفائزين في مسابقة (فصيح الحجاز)، في الخطابة بحضور رؤساء مجالس إدارات أندية مكة الأستاذ الدكتور حامد بن صالح الربيعي ، وجدة، الأستاذ الدكتور عبدالله السلمي ، والطائف، الأستاذ عطا الله الجعيد..

بدأت الأمسية بتقديم الدكتور عبدالله ردة الحارثي ، الذي أشار إلى أن مسابقة فصيح الحجاز ، على خطى سحبان وائل ، كشفت عن مواهب إبداعية في الخطابة والفصاحة والإلقاء لدى المشاركين من الجنسين .. وتم بعدها تقديم عرض مرئي عن المسابقة، ثم ألقى الدكتور حامد الربيعي ، رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي ، كلمة رؤساء الأندية الأدبية المشاركين ، أثنى فيها على فكرة المشروع المبارك للتكامل الثقافي بين أندية مكة وجدة والطائف ، الذي تقدمت به الدكتورة مشاعل العتيبي ، ولقي تجاوباً من مجالس إدارات الأندية الثلاثة ، وتطورت الفكرة إلى شراكة تم توقيعها بين أندية منطقة مكة المكرمة، في معرض جدة الدولي للكتاب عام 2017م..

وكان من الثمرات الأولى لشراكة التكامل الثقافي مسابقة فصيح الحجاز ، في الخطابة الذي تمثل فعلاً ثقافياً طموحاً يسعى إلى خدمة جانب الخطابة الذي أغفلناه كثيراً رغم أهميته ..

ونوّه الدكتور الربيعي بما يلقاه الحراك الفكري والثقافي والأدبي في عهد خادم الحرمين الشريفين من دعم وتشجيع .. وشكر كل من أسهم في مسابقة فصيح الحجاز ..

وكانت الكلمة التالية للمنسق العام لمشروع التكامل الدكتور صالح السهيمي ، حيث نوّه بمشروع التكامل الثقافي بين أندية منطقة مكة المكرمة ، الذي يدعم الفعل الثقافي وينمي في الشباب الثقافة الوطنية الحقة مع الحرص على تنفيذ مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة ( كيف نكون قدوة ؟) ثم استمع الحاضرون إلى مجس حجازي لعبدالملك الهتاري ، ألقت بعده الأستاذة ملاك العامري كلمة المشاركين في مسابقة فصيح الحجاز ، التي عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل الخطابي الهادف ، الذي يجسّد قيمة الشراكة بين أندية التكامل.

وفي الختام ألقى المهندس عبدالرحمن الهوساوي كلمة لجنة التحكيم ، التي شكر فيها كل من أسهم في نجاح مسابقة فصيح الحجاز ، وأعلن في نهايتها أسماء الفائزين في المسابقة؛ حيث فاز بالجائزة الأولى : باسل الغامدي وملاك العامري وبالجائزة الثانية علي الزهراني ورغد القرشي وفاز بالجائزة الثالثة عبدالحميد هوساوي ومنال الطلحي .. وجرى بعد ذلك التتويج ومراسم التكريم.