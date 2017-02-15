فضيحة تطيح بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض

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واشنطن – وكالات

أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا.

وأتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة.

وأفادت تقارير بأنه قد ضلل مسؤولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة العدل قد حذرت البيت الأبيض بشأن هذه الاتصالات في أواخر الشهر الماضي. وأضافت أن فلين قد يكون عرضة لابتزاز من الروس.

وقال فلين في رسالة استقالته، إنه قدم “ايجازا بمعلومات غير كاملة من دون قصد لنائب الرئيس المنتخب وآخرين بشأن اتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي”.

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره إنه تم تعيين الجنرال جوزيف كيلوغ مؤقتا في منصب فلين.