العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فعاليات أوروبية تنطلق في الرياض..اليوم

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فعاليات أوروبية تنطلق في الرياض..اليوم
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الرياض- البلاد
تستضيف العاصمة الرياض في شهر مايو من كل عام فعاليات “اليوم الأوروبي وشهر أوروبا” في العاصمة الرياض.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي سيرفون أن فعاليات “اليوم الأوروبي وشهر أوروبا في المملكة” التي ستنطلق اليوم ستشهد لهذا العام تميزاً، حيث سيصادف مرور 60 عاماً على ذكرى قيام الاتحاد الأروربي .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مندوبية الإتحاد الأوروبي بالرياض .
أشار إلى أن الفعاليات تهدف إلى تعريف شعب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بالثقافة الأوروبية المتنوعة التي تشمل الفنون والعلوم والطبيعة ، حيث تختلف هذه الثقافات من دولة لأخرى ، فكل دولة لها طابعها الخاص الذي تتميز به .
وذكر أن الفعاليات ستنطلق يوم 9 مايو الحالي في قصر طويق حيث تقدم فرقة أطفال من المدرسة السويدية النشيد الوطني اللأوروبي، بعد ذلك ستشارك عدة سفارات اوروبية في تقديم ثقافاتها المتنوعة للزوار من الملابس الشعبية والتقليدية ، كما ستقدم داخل سفارات دول الاتحاد الأوروبي افلام تعكس ثقافة تلك الدول، بإلاضافة الى عروض للأزياء الفلكلورية .

التصنيف: الأولى

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