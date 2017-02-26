فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض

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جدة – إبراهيم المدني

برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي دشن مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات المساندة الدكتور على شامي ، و بحضور مدير مستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور ‏عبد الرحمن بخش و مدير مجمع الملك عبد الله الطبي الدكتور حاتم العمري فعاليات اليوم الخليجي لحقوق و علاقات المرضى بجدة.

يأتي تنفيذ هذه الفعالية انطلاقاً من حرص صحة جدة بضرورة الاهتمام بحقوق المرضى وهمومهم و حل جميع مشاكلهم بما يحفظ صحتهم و سلامتهم ، كما تهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق المريض و منحه الخصوصية و أن المريض لديه الحق في تلقي الخدمة الطبية بالشكل اللائق ،إلى جانب إرشاد المستفيدين لوسائل و طرق التواصل معهم من خلال أيسر الطرق داخل المنشآت الصحية .

صاحب الفعالية إقامة معرض تثقيفي احتوى على عدد من الأركان التوعوية و التثقيفية المتنوعة ، بالإضافة إلى توزيع عدد من المطويات و النشرات و الوثائق التي توضح حقوق و مسؤوليات المرضى ، كما شاهد الحضور في بعض الأجنحة المشاركة عروض مرئية توضح وثيقة المريض في الحقوق و الواجبات و كيفية تعزيز العلاقة بينه و بين المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية .