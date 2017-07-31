فعاليات ثقافية سعودية باللقاء الكشفي في ايسلندا

الرياض- واس

شارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في اليوم الشعبي العالمي لتبادل الثقافات وعرض المأكولات الوطنية، الذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات اللقاء الكشفي العالمي الـ 15 للجوالة في ايسلندا.

وقدم وفد الجمعية العديد من الفعاليات تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضاً عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي .

كما تم إعداد معرض مصور عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالا من المشاركين الذين يمثلون 106 جمعيات كشفية وطنية من الجمعيات الكشفية الوطنية ـ الأعضاء في المنظمة الكشفية العالمية ـ