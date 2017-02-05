فعاليات شعبية تشعل حرارة (الغضا)

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عنيزة – البلاد

يقدم مهرجان الغضا 38 العديد من الفعاليات والبرامج الموجهة للكبار والصغار عبر الأجنحة والأركان المختلفة، ومنها السوق الشعبي الذي يحظى باهتمام الزوار، حيث تتعدد معروضاته من المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية التي تنتجها الأسر المنتجة .

وتضم القرية التراثية بقرية غضاء عنيزة التي تمارس أعمالها بشكل يومي إعمالا للنجارة ، والحدادة وغيرها من المهن، وتعد محطة لالتقاء الهواة مع راغبي الإنتاج في الأعمال الحرفية، ويمارس العمل فيها حرفيين من مختلف مناطق المملكة ، كما تقام في القرية فعالية مطبخ الغضا التي تشرح طرق طبخ الولائم والأعراس قديماً .

وتحوي قرية الغضا مزرعة تراثية تحاكي واقع المزارع النجدية القديمة ، يتعرف فيها الزوار على أعمال السواني والدياسة والحرث والعزق الختام وغيرها ، وكذلك فعالية بيت عنيزة القديم التي تحاكي الحياة اليومية للبيت العنيزاوي والقصيمي قديما .