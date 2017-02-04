فعاليات ملتقى مكة الثقافي في جدة تستقطب الزائرين

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جدة- البلاد

شهدت فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” التي أطلقت مع بداية إجازة الدراسة في 4 مراكز تجارية في مدينة جدة إقبالا من سكان المدينة وزوارها.

وتأتي هذه الفعاليات التي تضم لوحات ومنصات وتوزيع برشورات بمشاركة متطوعين لتوثيق رؤى وأفكار المجتمع وإشراكه بكل أطيافه في المشروع الذي يستهدفه بالدرجة الاولى، وإبراز رسالة الملتقى وشعاره ونشر مفهومه العام، وكيف يستطيع كل فرد في المجتمع تطبيقه في مناحي حياته المختلفة بكل فاعلية.

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الملتقى معالي الدكتور سعد بن محمد مارق أن أمانة الملتقى تسعى وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إلى استثمار كل اللقاءات والفعاليات والاجازات لإقامة معارض ومشاركات في أنحاء المنطقة لنشر مفهوم الملتقى ورسالته ومبادراته لإنسان منطقة مكة المكرمة وزوارها ،

مشيرا إلى أهمية استثمار هذه الاجازة القصيرة في اشراك إنسان منطقة مكة وزائرها في أفكار مشروع كيف نكون قدوة ، ومبادراته، وقيمه، وتعريفه بكل التفاصيل، ليسهم في نقل هذه الثقافة الى كل الاماكن وتعزيزها وفق الخطة التي يقوم عليها المشروع .

وبين أن الفعاليات تشمل مجموعة من المراكز الكبرى جاء اختيارها بناء على التوزيع الجغرافي لهذه المركز في الأنحاء الأربعة ليستطيع كل ساكني وزائري المدينة الاطلاع على المشروع إضافة إلى فعالية اخرى هي إنترنت آمن التوعوية بعدد من مراكز التسوق .

وأكد مارق أن الملتقى سيبذل كل الجهد للوصول إلى الشرائح المستهدفة من خلال المعارض التي سيقدمها بشكل دائم ، ومن خلال وسائل الاعلام ، ومن خلال الشراكة مع 56 جهة حكومية،باشرت في تنفيذ نحو 228 مبادرة متنوعة منذ انطلاق المشروع الشهر الماضي.

يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي الذي اطلقه الشهر الماضي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل واعتمد له في نسخته الاولى شعار”كيف نكون قدوة” يستهدف 8 ملايين نسمة هم سكان منطقة مكة المكرمة في جميع محافظاتها، ويقوم على مبادرات تنفذها الجهات الحكومية والخاصة والفردية باشراف من امارة منطقة مكة المكرمة ويستمر حتى نهاية شهر شعبان القادم ، ليتم اختتامه باسبوع ثقافي ، يشمل فعاليات متنوعة ، وتكريم ابرز المبادرات والجهات الفاعلة.