فعاليات منوعة في اليوم العالمي للقلب

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

احتفلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً بمركز القلب بالتعاون مع مركز التطوع والشراكات المجتمعية باليوم العالمي للقلب تحت شعار “قلبي قلبك” بعدد من الاركان التثقيفية والتوعوية وتقديم الاستشارات للمجتمع والزوار ضمن رسالتها السامية للتوعية حول اعراض واخطار امراض القلب تضمنت سباقاً للماراثون للتوعية بأهمية الرياضه للقلب والجسد.

وافتتح الفعالية المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله غباشي يرافقه عدد من قيادات المدينة الطبية والاطلاع على الاركان ليتم استيعاب عدد اكبر من المواطنين والمقيمين لتصل الرسالة التوعوية لاكبر شريحة ممكنة كما شاركت عدد من الجمعيات الخيرية مثل درهم وقاية وجمعية كفى وجمعية دواء .

يجدر بالذكر ان هناك اكثر من ١٧ مليون وفاة سنويا من جراء امراض القلب ومسبباتها حسب الاحصائية العالمية الأخيرة ويهدف اليوم العالمي للقلب، إلى دفع العمل لتثقيف الناس للتحكم في عوامل الخطر المسببة لمعظم هذه الأمراض، مثل: التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني وعدم ممارسة الرياضة، ويمكن تجنب ما لا يقل عن 80٪ من الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية من خلال التخلص من العادات السيئة السابقة.