فعاليات منوعة وحضور مميز في احتفالات اليوم الوطني

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نظمت عدد من الوزارات والمصالح الحكومية والمناطق والمدن احتفالات بهيجة في ذكرى اليوم الوطني تضمنت العديد من العروض الشيقة والفعاليات المتنوعة ونشر وتوزيع الأعلام وإقامة المجسمات.

فقد شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المواطنين بمختلف مناطق المملكة، فرحتهم باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من الأعمال والبرامج والفعاليات المتنوعة، ومن بينها تسيير الحافلات ذات الشاشات الرقمية والسيارات التي توزع الهدايا التي جابت شوارع العاصمة وعدد من مدن المملكة، التي كانت تحمل مقاطع فيديو وصور لقادة المملكة العربية السعودية.

وكانت هذه المشاركات التي نفذتها الشؤون الإسلامية محل تقدير وإعجاب المواطنين الذين تسابقوا للتصوير والتقاط الصور التذكارية إلى جانب صور قادة المملكة الأوفياء، الذين بفضل الله ثم جهودهم وتضحياتهم وإخلاصهم لربهم؛ توحدت هذه البلاد المباركة، وساد الأمن والرخاء ربوع المملكة.

وتواصل الوزارة بث أكثر من 28 مليون رسالة نصية تحمل مضامين في قيم المواطنة الصالحة، وحب الوطن.

من جهة أخرى تجلّت في المدينة المنورة مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة, من خلال مشاعر الفرح والمشاركة الفاعلة والحضور الكثيف المميّز للمواطنين والمقيمين في كافة المواقع التي احتضنت فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 88 لتوحيد المملكة.

وزيّنت الإضاءات الخضراء وأعلام التوحيد الخفاقة، مختلف الشوارع الرئيسية والميادين في ليلة وطنية اكتست فيها طيبة الطيبة أزهى صورة تجمع السلام والوئام والمحبة وتزفّ للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

كما تزينت مدينة الرياض وارتدت حلة خضراء لتظهر في أبهى تجلياتها احتفاء باليوم الوطني الـ 88، بعد أن نفذت أمانة منطقة الرياض العديد من البرامج والفعاليات، التي تمثلت في نشر الأعلام الخفاقة والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللافتات الوطنية ومبادرات التشجير في مواقع متفرقّة من العاصمة.

وأطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليّة “خدمة وطن” التي تهدف إلى زراعة آلاف الأشجار المحليّة في 6 مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض بمشاركة المتطوعين، حيث حققت الفعاليّة إقبالاً كبيرًا من قبل سكّان العاصمة، حيث تجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات 2000 مشارك، وجهزت الأمانة جميع الأماكن بالمعدّات اللازمة ووسائل الأمن والسلامة وبإشراف من فريق متخصص.

ونشرت الأمانة أكثر من 5 آلاف علم وطني شملت أرجاء المدينة كافّة كما علت الأعلام الخضراء الجسور وأعمدة الإنارة في مواقع شملت أجزاء العاصمة بأكملها.

كما قامت الأمانة بتركيب أكثر من ألف لوحة ولافتة وطنيّة في طرقات وشوارع وميادين العاصمة وصممّت مئات المجسمات المضيئة والبالونات الضخمة ونشرتها في العديد من المواقع داخل مدينة الرياض، وحملت المجسمات شعارات وطنيّة ترمز للاعتزاز بالهويّة.

وفي الأحساء رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء احتفال الأحساء باليوم الوطني الـ 88، الذي نظمته أمانة الأحساء بالتعاون مع محافظة الأحساء، وسط حضور فاق 55 ألف زائر وذلك في منتزه الملك عبدالله البيئي في الهفوف.

واشتكا الحفل على عرض أوبريت بعنوان “رجال الفعايل” الذي تمازجت فيه رقصات الأوبريت مع عروض النافورة الراقصة في المنتزه، وسط تفاعل الحضور، إضافة إلى عروض مسرحية وترفيهية.

وشهد الحفل تكريم أمانة الأحساء أبناء شهداء الواجب عبر تدشين لوحة وطنية تحكي تفانيهم، إضافة إلى تقديم الهدايا وشهادات الفخر والاعتزاز لأبناء الشهداء.

من جانب آخر قدمت الطالبة في الكلية التقنية للبنات في الأحساء حليمة الراشد، رسما فنيا مباشرا على خشبة المسرح لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستخدام فن “القليتر” التي أثارت إعجاب الحاضرين.

بعد ذلك، قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية، رافعين خلالها العلم السعودي خفاقاً وسط المسرح المائي في المنتزه، تلاه انطلاق عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء الأحساء بالأضواء المتلائلة في عرض فريد من نوعها.

كما تضمن الحفل إقامة معرض فني بعنوان “ملوك المملكة ” الذي شارك فيه عدد من الفنانين التشكيلين في محافظة الأحساء مستعرضين رسومات وطنية استوقفت زوار الحفل، إضافة إلى إقامة عروض مسرحية ونشاطات للأطفال في أجواء وطنية عائلية ترفيهية.

توزيع الأعلام والهدايا:

وشاركت شرطة منطقة تبوك ممثلةً بإدارة العلاقات العامة والاعلام أبناء الوطن المعطاء مشاعر الفرحة والسعادة بمناسبة اليوم الوطني ال 88 للمملكة.

وأوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أن المشاركة شملت توزيع الأعلام والهدايا التذكارية والمطبوعات الخاصة بهذه المناسبة الغالية على الجميع، كتعبير رمزي عن التكاثف والمحبة بين المواطن ورجال الأمن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

واختتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة, التي نظمتها في عدد من المواقع الأثرية والسياحية في كل من مقر المتحف الإقليمي بتبوك, ومواقع مختلفة وأثرية, إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات في جميع مدن ومحافظات منطقة تبوك.

وتضمنت الفعاليات روزنامة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة لجميع فئات المجتمع، التي تُبرز أهمية التراث الوطني ونشر مفاهيم التثقيف والعادات الاجتماعية ونتاج الأسر المنتجة والموروث الشعبي وقيمته وأصالته، إضافة إلى العروض التراثية والشعبية والحرف والصناعات اليدوية والأكلات الشعبية.

كما احتفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة، بذكرى اليوم الوطني الـ 88 ، بحضور مدير مكافحة المخدرات العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، وذلك بمركز ردسي مول التجاري.

وشارك زوار وأهالي المحافظة من خلال جدارية تجديد الولاء والانتماء للوطن بوضع كل زائر تعليقاً يناسب مشاعرة تجاه الوطن، كما تضمنت الفعاليات مرسم للأطفال، ومنصة إصدار شهادات حضور المعرض التي تم توزيعها على الزوار.

وشارك رجال الأمن بدوريات الأمن بمحافظة ينبع المواطنين والمقيمين والزوار الاحتفال باليوم الوطني الـ٨٨ ، إذ توشحت إدارة دوريات الأمن بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وعلم المملكة، إضافة إلى تسخيرها كل الإمكانات لخدمتهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمنين لتوحيد المملكة.

وانتشرت الدوريات في شوارع المحافظة والمنطقة التاريخية وكورنيش وشرم ينبع، وقدّم عددٌ من الضباط والأفراد الهدايا والأعلام الوطنية للمواطنين احتفاءً بهذه المناسبة، وترحيبًا بالمواطنين والزوار ما حوّل إدارة دوريات الأمن إلى لوحة تعبر عن حب الوطن وتلاحم رجال الأمن مع المواطنين.

احتفال المطارات:

ونظَمت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة من الفعاليات احتفالا باليوم الوطني الـ 88، للمملكة العربية السعودية، وذلك في مبنى الهيئة بالرياض وفي مقر مطارات المملكة.

ورسمت الهيئة لوحة بانوراميه وعروض وطنية في أروقة صالات السفر بالمطارات وشاركت المسافرين الاحتفال بيوم الوطن عبر تقديم تراث المملكة المتنوع ثقافياً واجتماعياً، من خلال عدة عروض فلكلورية شهدتها المطارات في عدة مناطق، وشارك مبنى الهيئة في الاحتفال وتوشح بالإضاءة الخضراء، وتزين بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصور لسمو ولي عهده – حفظهما الله -، وعلم المملكة.

وتوشحت الصالات في اليوم الوطني بالألوان الخضراء وأعلام المملكة وعبارات التهنئة المختلفة من خلال الشاشات الداخلية في صالات السفر، وقدمت هيئة الطيران المدني آلاف الشالات والبروش التي تحمل العلم السعودي للمسافرين عبر الصالات والمكاتب التنفيذية والصالات الملكية، إضافة إلى بث أغاني وطنية احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

واحتضنت مطارات المملكة فعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وتوزيع الأعلام الوطنية وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة، وأخذ اللقطات التذكارية عبر منصة خُصصت للتصوير احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.

كما تم رفع لوحات تعبيرية في صالات السفر لمؤسس هذا الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – وصور لخادم الحرمين الشريفين وصور لولي العهد – حفظهما الله -، واكتسى برج المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وبرج المراقبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بألوان الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

واحتفى منسوبو مطار الطائف الدولي، بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية.

وتضمن الاحتفال توزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام السعودية على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار وغيرها من الهدايا، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها، كما تخلل الاحتفال العديد من الفعاليات ومن ضمنها عروض الليزر مع مسيرة وطن التي تمثلت بعرض للخيول العربية الأصيلة وفريق الدراجات النارية.

على صعيد آخر احتفت جمعية الثقافة والفنون بالطائف أمس، باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الفنانين والمثقفين بالطائف.

وتضمّن الحفل عدد من المشاركات الشعرية للشعراء “شاكر السفياني ، سالم المالكي ، معيض المتعاني ، ياسر الغشمري ، يندر الزراقي”، كما قدّمت لجنة الفنون الموسيقية بالجمعية مشاركات وطنية غنائية للفنان سعد العاطف والفنان حسين الراجح.

واشتمل الحفل على معرض تشكيلي جماعي لفناني وفنانات الطائف قدّموا من خلاله العديد من الأعمال التشكيلية التي تجسّد حب الوطن وولاء شعبه لقادته، إضافة إلى رسم جرافيتي مباشر للفنان رائد الأحمري والفنان إلياس عبد الحق.

كما عرض خلال الحفل الفيلم السينمائي السعودي “جود”، من إخراج الأسترالي أندرو لانكاستر، ومساعده أسامه الخريجي وإنتاج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي “إثراء”.

وشاركت إدارة التعليم بمحافظة المذنب باحتفالية اليوم الوطني الـ 88 من خلال العديد من الفعاليات والمشاركات الطلابية، بحضور محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري، بمقر منتزه خرطم بالمحافظة.

وتضمنت المشاركة عدداً من الفعاليات الرياضية والثقافية والألعاب الشعبية والمعارض الفنية، إلى جانب تدشين جناح إدارة التعليم ومعرض المرسم الحر.

ونظمت بلدية مركز الوديعة بمحافظة شرورة بمنطقة نجران حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة،بحضور رئيس المركز عامر الصعيري،وذلك بمقر الاحتفالات بالمركز.

وتضمن الحفل عدداً من القصائد التي تعبر عن حب الوطن وتفتخر بمنجزاته وأوبريت وطنيوتكريم أبناء شهداء الواجب ،كما قدمت الفرق الشعبية عروضاً شعبية للعرضة السعودية ولون الزامل.