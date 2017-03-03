فعاليات مهرجان الفراولة بالبكيرية يواصل فعالياته

شارك عبر واتساب

يواصل مهرجان الفراولة والمقام في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم فعالياته المتنوعه.

وسط أجواء متميزة مليئة بالبرامج التي تستهوي شرائح المجتمع المختلفة .

ويشارك في خيمة الأسر المنتجة عددا من الأسر في تقديم الوجبات المتنوعة من الآكلات الشعبية.

التي تشتهر بها المنطقة والمحافظة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية وصناعة الهدايا.

فيمـا تشهد خيمة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة إقبالا من الزوار.

من خلال تخصيص ركنا لكل جهة مشاركة تعرض فيه إنجازاتها وخدماتها للزوار .

يذكر أن فعاليات وبرامج مهرجان فراولة البكيرية تتركز في طريقة قطف وزراعة الفراولة.

وكذلك استخدام الزراعة المائية للفراولة في المنازل ومنتجات الفراولة المتنوعه .