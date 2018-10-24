فعاليات يوم الصحة النفسية تنطلق في جدة

جدة- حماد العبدلي

انطلقت صباح أمس بمستشفي الأمل قطاع خدمات الإدمان فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية للعام 2018 تحت عنوان ” الصحة النفسية للشباب في عالم متغير ” .

وبدأت الفعالية بالسلام الوطني ثم آيات من القرآن الكريم ،وعرض مرئي لعدد من الشابات والشباب الذين كسروا حاجز الخوف ، وأصروا على الحديث عن الضغوط والمشاكل النفسية التي واجهتهم خلال حياتهم ودور العلاج النفسي في تحسن حالاتهم وتغير كثير من المعتقدات والمؤثرات التي كادت أن تدمر حياتهم

واستعرضت سارة خونكار قصتها في تجاوز كثير من الضغوط النفسية ثم فقرة ترفيهية بعنوان” الفقاعات الصابونية ” من تقديم زايد الحداد ، وكلمة ملهمة ومؤثرة للأستاذ راكان بايزيد تحدث خلالها عن قصته مع الشلل وختمت الفعاليات بتقديم مسرحية بعنوان ” إحنا شباب يابويا” نالت استحسان وتفاعل الحضور .

وثمن الدكتور نواف الحارثي الدور الكبير الذي يقدمه طاقم المستشفى من خدمات نفسية وتوجيهية كما شكر الحضور.