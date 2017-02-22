فعلها العالمي ومدد عقد خميس على طريقة الغامدي

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الرياض- البلاد

فاجأ الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، الوسط الرياضي أمس الثلاثاء، بنشر صورة التوقيع لتمديد عقد اللاعب عوض خميس لتمثيل النادي لمدة ثلاث سنوات.

واكتفى الأمير فيصل بن تركي بنشر ثلاث عبارات مع صورة التوقيع مع اللاعب قال فيها: “‏الصملة يا رجال” ، “الصملة رجال” ، “الصملة للرجال” .

من جهة أخرى، أعلن نادي النصر ‏أن إدارة النادي انتهت من إجراءات تمديد عقد اللاعب عوض خميس لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وكان اللاعب قد وقع عقدًا مع نادي الهلال ليمثله لمدة ثلاث سنوات، قبل نحو أسبوعين، وأعلن حينها نادي الهلال التوقيع مع اللاعب بشكل رسمي، ونشر صورة توقيعه للعقد مع رئيس نادي الهلال.

استعادة اللاعب من قِبل الإدارة النصراوية وتمديد عقده بهذه الطريقة، متوقع أن تشعل الوسط الرياضي خلال الأيام القادمة.