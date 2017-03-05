فلاتة : الكلاسيكو محفز لنيل الكأس

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جدة-عبدالعزيز عركوك

أكد قائد نادي الاتحاد عدنان فلاتة أن مباراة اليوم أمام الهلال، لن تمر مرور الكرام؛ حيث سيظهر النمور الاتحادية داخل الميدان وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على النقاط الثلاث، وتجديد أمل المنافسة على لقب دوري جميل بتعطيل الهلال الفريق المتصدر،

وقال: إن فريقه استعد بشكل جيد في الفترة الماضية، خلال فترة التوقف لتكرار الفوز على الهلال للمرة الرابعة على التوالي، ولإرضاء الجماهير الاتحادية، وتعويضها عن النتائج السلبية التي حدثت في المباريات السابقة، وإهدائهم النقاط الثلاث- بمشيئة الله- ليكون ذلك محفزا وداعما معنويا للاعبين والجماهير قبل مواجهة النصر على نهائي كأس ولي العهد يوم الجمعة القادمة.