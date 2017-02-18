فلاتة: رغبة استعادة الصدارة ستقودنا نحو الفوز
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جدة-عبدالعزيز عركوك
وصف قائد الفريق الاتحادي عدنان فلاتة مباراة فريقه اليوم أمام الشباب بالهامة لما لها العديد من المميزات والايجابيات لفريقه والمحفزة اللاعبين بشكل كبير وستدفعهم للظهور بالمظهر الحقيقي والمشرف بمشيئة الله. وقال بأن الأمور الإيجابية أولا تتمثل في رغبة اللاعبين لاستعادة الصدارة لا سيما أن الجولات الحالية والقادمة ستشهد مواجهات مباشرة بين فرق المقدمة، واعتبر فلاتة أن الفوز على الشباب سيمنح اللاعبين والجماهير راحة كبيرة ودعما لمواصلة الانتصارات قبل لقاء الهلال في الجولة القادمة مبينا في الوقت نفسه قوة الفريق المنافس والذي يطمح في تعطيل الاتحاد والحصول على موقع متقدم في سلم الترتيب.
الوسوم:فلاتة: رغبة استعادة الصدارة
التصنيف: الرياضة
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