فلكيون: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

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جدة ــ البلاد

اعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، أن السبت المقبل سيكون اول ايام شهر رمضان المبارك، فلكيا، لافتا إلى استحالة رؤية الهلال يوم الخميس من جميع مناطق العالم الإسلامي.

وأوضح المشروع أن رؤية هلال الشهر الكريم ستكون ممكنة الجمعة.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، إن القمر سيغيب قبل غروب شمس الخميس في جميع الدول الإسلامية؛ وهو ما يجعل رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة، في حين ستكون رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة، الجمعة (29 شعبان)، في الأميريكتين ومن جنوب وغرب قارة أفريقيا ومن المتوقع أن تعلن جميع الدول الإسلامية تقريبا.