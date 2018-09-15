فلورنس يضرب نورث كارولينا ومخاوف من ( فيضانات كارثية)

نورث كارولينا ــ الحرة

ضرب الإعصار فلورنس شواطئ نورث كارولينا الامريكية، بعد ساعات من اجتياح رياح عنيفة وأمطار غزيرة للولاية وجارتها الجنوبية ساوث كارولينا.

وترافق الإعصار رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة، حسب ما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.

ويهدد وصول فلورنس بارتفاع مستوى مياه المحيط ما قد يؤدي إلى سيول وفيضانات كارثية.

وأفادت تقارير بأن الطرق الساحلية في نورث كارولينا غرقت بالمياه فيما كانت الرياح تعصف بالأشجار وتحنيها إلى الأرض قبيل الوصول المرتقب لعين الاعصار، رغم تراجع قوته إلى الفئة الأولى. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك مع اقتراب الزوابع الأولى المرافقة للإعصار، حسبما قالت السلطات المحلية.

وأظهرت مشاهد التلفزيونات الأميركية مياه المحيط تندفع بقوة نحو الأرصفة والحواجز المائية لتجتاح الطرق الساحلية في التجمعات السكنية الساحلية.