فندق فاخر يعد الأهلي نفسيا للديربي

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جدة – أحمد إلياس

انهى فريق الأهلي الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته التي شهدها ملعب الأمير محمد العيدالله الفيصل استعداداً لمواجهة الاتحاد مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة) بجدة،

وعقد المدرب كريستيان جروس اجتماعا فنيا بلاعبي الفريق شرح خلاله طريقته التي سيخوض بها اللقاء ومهام كل لاعب في أرض الميدان واعتمد الفريق بعدها على التدريبات الترفيهية قبل أن يغادر لاعبو الفريق بالباص إلى معسكر الفريق بأحد فنادق جدة ،

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الاخير بين الجهاز الفني واللاعبين ظهر اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق والاتفاق على بعض المهام الفنية التي سيطلبها جروس من لاعبيه في الديربي الليلة.