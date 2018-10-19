فهد آل ثاني : المرتزقة يتحكمون بقطر وشعبها مغلوب على أمره

كشف فهد بن عبد الله آل ثاني ، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، الكثير من الحقائق بشأن قطر و نظام الحمدين،اليوم، لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فهد آل ثاني في لقاء له على “تويتر” : ” أنا لا اتحدث هنا عن دولة قطر الحبيبة ولا عن أهلي وشعبي، ولابد ان نفرق بين النظام القطري وبين الدولة الإزمة وان طالت فلن يبقى من زمرة حمد من يستحق ان يحكم أهل قطر الشرفاء.

وأضاف إن حمد بن جاسم ورقة استخدمها حمد بن خليفة حتى حرقها والمتحكم الفعلي في البلاد هو حمد بن خليفة ومستشاره عزمي بشاره أما تميم فهو موظف عند حمد برتبة أمير.

و أكد أن الجيش التركي ينتشر في المواقع الحساسة التي تم تحديدها من قبلهم، وليس للنظام أي سلطة على التدخل في ذلك والشعب القطري غاضب جدا من هذا التدخل الذي يستفز كل الشرفاء من أهل قطر

وأوضح أن الجميع يعرف أصالة أهل قطر وأنهم لا يقبلون ان يكون الفارسي حليف لهم، التقارب مع طهران من صنع النظام وأزلامه والقطريين يرفضون ان تكون إيران هي الشريفة وأن القطريين شعب محافظ والملاهي الليلية هي من صنع النظام الذي يبحث عن مايرضي الأجنبي ولا يهتم بعادات وتقاليد الشعب القطري

وبين أن الوضع الداخلي في قطر لا يطاق، والمشكلة ليست في ارتفاع الأسعار الجنوني فقط ، لكن في العزلة التي فرضها النظام على شعبه بينما هو يعيش حياة مترفة ومنعزل عن الشعب

و تابع إن أحرار آل ثاني لا ينفصلون عن أحرار قطر ، و الفرق اننا واجهنا النظام الظالم وغيرنا لا يستطيع بسبب القمع والتهديد من النظام أما الظلم والاستبداد فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى أن تقوم الساعة.

كما أوضح أن أفراد أسرة آل ثاني لا يمكنهم السفر الا بإذن مسبق، وكل من لا يعجب النظام لا يسمح له بالسفر بعد ان زاد عدد المنشقين من الأسرة الحاكمة وبحثهم عن إنقاذ بلادهم من هذه الزمرة الظالمة وحاليا قطر محافظة تركية وإيرانية وقرارها في طهران و أنقرة لكن من يعرف أهل قطر عز المعرفة يعرف انهم لايقبلون بحاكم اجنبي،و رجال قطر الذين طردوا المحتل العثماني سيطردون أي احتلال آخر

و أضاف آل ثاني : “شعب قطر مغلوب على أمره ومن ينشر الفتن والإرهاب هو النظام أتمنى عدم الخلط بين الشعب وبين النظام أهل قطر ينتظرون منكم الدعاء للتخلص من النظام الذي ورطهم، وكل الأدوات التي تساعدنا على التخلص من النظام سنستخدمها في وقتها، ومن ضمنها حكومة قطرية أصيلة تحافظ على مصالح شعبنا واهلنا ولكن لم نحدد متى وقتها

وكشف دور قناة الجزيرة الخطير في إثارة الفتن قائلا: “منذ بدأت قناة الجزيرة بثها في ١٩٩٦ وأهل قطر يشتكون منها ولا يعجبهم مواقفها وتدخلاتها في شؤون الدول الشقيقة ولا يقبل القطريين مواقفها لكن حمد بن خليفة هو من يفرضها بمرتزقتها ومشاكلها وفتنها على أهل قطر

وفيما يتعلق بالمملكة والكيد لها من نظام الحمدين أوضح أن هدف واستراتيجية حمد بن خليفة الأكبر هو انهيار السعودية وفي سبيل هدفه مستعد يتحالف ليس مع الإيرانيين والأتراك وإنما مع الجن والشياطين لتحقيق حلمه بسقوط السعودية ستبقى المملكة عمود استقرار العرب وسيرحل حمد بن خليفة وزبانيته قريبا