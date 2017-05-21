فهد بن خالد يطالب المجانين بوقفة قوية في الجوهرة ويدعمهم بـ(10) آلاف تذكرة

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جدة – أحمد إلياس

طالب المرشح لتولي رئاسة النادي الاهلي الموسم القادم الأمير فهد بن خالد جماهير الملكي بالحضور ودعم الفريق في مواجهته الحاسمة غدا الاثنين أمام أهلي دبي ضمن دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، مناشدا الجماهير الأهلاوي بنسيان الخسارة بكأس الملك وتأجيل كل شيء حتى الانتهاء من المواجهتين الحاسمة أمام الاهلي الإماراتي، مقدما (10) آلاف تذكرة للجمهور من أجل مساندة الفريق في مواجهة الغد الآسيوية .

من جانبه واصل الفريق تدريباته الفنية مساء أمس على ملعب الامير محمد العبدالله الفيصل بنادي بحضور الامير فهد بن خالد وركز السويسري كريستيان جروس على اجراء مناورة تكتيكية على الملعب كامل للوقوف على استعداد الفريق فيما تأكد غياب المدافع عقيل بلغيث حتى نهاية الموسم بعدما كشفت الفحوصات عن تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل، وتصل بعثة فريق الاهلي الاماراتي صباح اليوم جدة وسيجري الفريق تدريباً الْيَوْمَ في ملعب الجوهرة المشعة.