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خاص البلاد / نيفين عباس

تعتبر ثمرة الجزر البرتقالية اللون حلوة المذاق من أهم أنواع الخضروات

التى ستكونى حريصة بكل تأكيد على إدخالها فى الوجبات بعدما تتعرفى على فوائدها

فاللجزر فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى سنسردها لكِ عبر السطور التالية

ولكن يجب أن تعلمى عزيزتى أن الجرز ليس مقتصر على اللون البرتقالى فقط

بل هناك أيضاً ألوان أخرى للجزر كالجزر الأبيض والأصفر والأحمر والقرمزى والإسود

من الممكن تناول الجزر إما مطهى أو بدون طهى فهو من الخضروات التى لها فوائد عديدة سواء كانت مطهية أو طازجة

ولعل أبرز فوائد الجزر هى إحتوائه على مادة بيتا كاروتين وهى المادة التى تتحول فى جسم الإنسان إلى فيتامين A

الذى بدوره يقوم بالمساعدة فى الحماية من العشى الليلى مما يحسن النظر

وأيضاً منشط طبيعى للكبد لأن به نسبة عالية من فيتامين A مما يقلل تأثير السموم التى تنتج بالجسم نتيجة المواد الكيميائية التى تحيط بنا فى البيئة

أيضاً يقلل من ترسب العصارة الصفراوية ويتخلص من دهون الكبد

كما أنه ينشط الجهاز المناعى ويحسن عملية الهضم فى الجسم خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة لأنه يمد المعدة بالألياف

مادة الكاروتينات التى توجد بالجزر هى مادة مضادة للأكسدة مما يجعلها مادة محاربة للسرطان

أيضاً مادة بولى أسيتيلن بالجزر تمنع نمو الخلايا السرطانية

بالإضافة لإحتواء الجزر على مواد تقىّ من سرطان القولون مما يجعله الأفضل لتناوله يومياً

الجزر مفيد لمرضى القلب لأن به مواد مضادة للأكسدة مثل الليوتين

تقوم بدورها بتقليل نسبة الكولسترول بالدم مما يقلل من نسبة الإصابة بالسكتة القلبية

أيضاً لمن يعانى من رائحة الفم الكريهة يمكن التخلص من هذه الرائحة بعد تناول قليل من الجزر لأنه يحتوى على فيتامين ج ومضادات أكسدة تنظف الفم واللثة وتحافظ على صحة الأسنان وتخلص الفم من الرائحة الكريهة لأنها تساعد على تحفيز إفراز اللعاب بالفم

للمرأة الباحثة عن صحة ولمعان الجلد بالتأكيد الجزر هو الحل لإحتواء الجزر على مواد تحمى بشرتك من أشعة الشمس الضارة (فوق البنفسجية) ويجعل الجلد رطب ويقلل من نسبة ظهور بقع الشباب

لذلك يمكنك عمل عصير جزر وتناوله أو ماسك الجزر للبشرة وهو خلط قليل من الجزر المهروس مع قليل من عسل النحل الطازج وتركه على البشرة قليلاً وغسله