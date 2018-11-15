فوائد لا تعد ولا تحصى لحليب اللوز

خاص البلاد – نيفين عباس

حليب اللوز من أنواع الحليب التى يجب عدم إغفال فوائدها الكثيرة للبشرة أو للشعر أو حتى لفقدان الوزن

حليب اللوز يعتبر من البدائل فى بعض الحالات لحيب الأبقار والأغنام، فهو يزيد من قدرة الجسم على إمتصاص المواد الغذائية وبديل ممتاز لمن يعانى من حساسية الحليب أو ما يعرف بإسم حساسية اللاكتوز

طرق إستخراج حليب اللوز آمنة وصحية، فهو يستخرج من حبات اللوز نفسها بعد أن تطحن ويستخرج منها الحليب

من فوائد حليب اللوز الأولى كما ذكرنا مساعدة الجسم على إمتصاص المواد الغذائية، والتغلب على مشكلة حساسية اللاكتوز وهى الحساسية التى تكون أعراضها بعد شرب حليب الأبقار الإسهال والإنتفاخات

كذلك يعتبر بديل صحى لمتبعى الحمية الغذائية والذين يبحثون عن بديل للحليب الدسم

كما أنه غنى بالبروتين والزنك والحديد والألياف والفيتامينات المتعددة والكالسيوم والمغنيسيوم، لذا يعتبر من المشروبات الهامة والمفيدة لصحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم

والمواد المضادة للأكسدة التى تحمى الجسم من أمراض السرطان، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ليساعدك فى فقدان الوزن إن كنتِ من أصحاب الحمية الغذائية لأنه يعطى شعور بالشبع

وكذلك إحتواءه على فيتامين (E) المفيد لنضارة البشرة وصحتها ونضارتها لأن مضادات الأكسدة التى يحتوى عليها تحارب الشيخوخة وظهور التجاعيد وعلامات التقدم فى العمر