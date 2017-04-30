فواز: سننافس على الثاني

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جدة- عبدالعزيز عركوك

قال حارس نادي الاتحاد فواز القرني أنهم كلاعبين لن تخذلهم نتيجة مباراة الفيصلي بعد الخروج بالتعادل مبينا بأن الأمل لا زال مستمرا للحصول على المركز الثاني في الجولة الأخيرة ووعد الجماهير الاتحادية بالظهور بشكل مغاير في مواجهة الفتح لتحقيق النقاط الثلاث. وأكد القرني أن الأهداف التي سجلها الفيصلي كان الأول منها صعب عليه كونها تغيرت اتجاهها فيما كان الهدف الثاني بهجمة مرتدة استفاد منها المهاجم منصور الحمزي لسرعته العالية والتي مكنته من ذلك.