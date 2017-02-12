فواز: طردت أبو سبعان بالخبث الكروي

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قال حارس الاتحاد فواز القرني: إنه استخدم الخبث الكروي في طرد لاعب نادي التعاون محمد أبو سبعان، مؤكدا أنهما أصدقاء، وكانا ضمن فريق واحد، ولكن هذا لا يعني أن يسمح له بتسجيل الأهداف في مرماه بعد انتقاله إلى فريق آخر،

وأضاف: كان هناك احتكاك خفيف للغاية بقدم اللاعب، ولكن لا توجد إصابة، مبينا أن سبب الطرد الرئيسي يعود للمشادة الكلامية والاحتجاج بين اللاعب وحكم المباراة،

وقدم القرني شكره للإدارة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكل من ساهم في عودته إلى الملاعب، وشد من أزره ،ووقف معه خلال فترة إصابته بالرباط الصليبي.‏‫