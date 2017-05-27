فوترة 387 مليون م2 أراضي بيضاء

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الرياض – البلاد

كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام والتي تمت فوترتها خلال الفترة الماضية بلغ 387.1 مليون متر مربع.

وأوضحت أنه في حال تطوير 25 % من هذه الأراضي ستكون المساحة 58.06 مليون متر مربع وستوفر قطع أراض مطورة بعدد 145.2 ألف قطعة أرض وستساهم في توفير السكن لنحو 725.8 ألف مواطن.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 بزيادة نسبة تملك السكن إلى 52 % ورؤية السعودية 2030 لتمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة جدة، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر تنتهي بتاريخ 13 /3 /1438هـ، وتحديد الخاضعة منها للنظام.