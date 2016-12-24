فوزان وتعادلان بكأس فيصل

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جدة ـ البلاد

كسب الاتحاد لقاء منافسه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل الجيل مع النصر بهدف لكل منهما، وتغلب الخليج على نظيره هجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل الوحدة والفيصلي بهدف لكل منهما،

وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم، وبهذا رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثالث، والجيل خامساً بـ 14 نقطة ، والاتحاد 13 نقطة في المركز السادس، والأهلي سابعاً بـ 13 نقطة ، والفيصلي بالمركز العاشر بـ 8 نقاط، والخليج الحادي عشر، والوحدة الثاني عشر، وهجر الرابع عشر.