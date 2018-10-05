فوز الأهلي والهلال والنصر والباطن في الجولة الثانية من دوري البراعم

جدة- البلاد
انطلقت اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية بدوري البراعم تحت 15 عامًا، بإقامة 4 مباريات جمعت الهلال مع الفتح، والنصر مع الاتحاد، والأهلي مع الشباب، والباطن مع القادسية ، وحقق الهلال فوزًا على حساب ضيفه الفتح 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب الهلال بالرياض. ورفع الهلال رصيده لـ 6 نقاط فيما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط. وفاز النصر على ضيفه الاتحاد 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي النصر بالرياض. فرفع النصر رصيده لـ 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة.
وحقق الباطن فوزًا على حساب ضيفه القادسية 6-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن.
فأصبح رصيده لـ 3 نقاط، فيما بقي القادسية بلا رصيد.