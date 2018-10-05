فوز الأهلي والهلال والنصر والباطن في الجولة الثانية من دوري البراعم

جدة- البلاد

انطلقت اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية بدوري البراعم تحت 15 عامًا، بإقامة 4 مباريات جمعت الهلال مع الفتح، والنصر مع الاتحاد، والأهلي مع الشباب، والباطن مع القادسية ، وحقق الهلال فوزًا على حساب ضيفه الفتح 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب الهلال بالرياض. ورفع الهلال رصيده لـ 6 نقاط فيما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط. وفاز النصر على ضيفه الاتحاد 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي النصر بالرياض. فرفع النصر رصيده لـ 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة.

وحقق الباطن فوزًا على حساب ضيفه القادسية 6-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن.

فأصبح رصيده لـ 3 نقاط، فيما بقي القادسية بلا رصيد.

وعلى ملعبه في جدة، تخطى الأهلي ضيفه الشباب 4-0، ليرفع الفريق رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الهلال، فيما تجمد رصيد الشباب عند 3 نقاط. وتستكمل مباريات الجولة غدًا السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى الوطن واللواء، وكلاهما بدون نقاط، على ملعب “مدينة الملك فيصل الرياضية” في جازان. ويلتقي في المباراة الثانية فريقا الصواب (بلا رصيد) والاتفاق (3 نقاط) على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي” بالأحساء.