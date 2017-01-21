فوز الشاعر زمانان بجائزة السنوسي

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جازان – البلاد

أعلنت جائزة السنوسي الشعرية بمنطقة جازان عن فوز الشاعر السعودي صالح زمانان في الدورة الخامسة من الجائزة التي ينظمها مجلس التنمية السياحي بالمنطقة ، عن ديوانه “عائدٌ من أبيه”.

وأوضح المشرف العام على الجائزة محمد بن إبراهيم يعقوب أن الدورة الخامسة الحالية للجائزة شهدت منافسة 62 مجموعة شعرية من 13 دولة عربية

مشيرا إلى أن حفل تسليم الجائزة سيكون خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الحالي ، حيث يشارك في الأمسيات الشعرية المصاحبة للجائزة 27 شاعرا من المملكة والوطن العربي.

يذكر أن جائزة السنوسي تحمل اسم الشاعر محمد بن علي بن محمد السنوسي ،رحمه الله، الذي يعد أحد الأسماء المؤثرة في خارطة الشعر في المملكة وتأسست عام 2012 م ويشرف عليها ويدعمها مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان.