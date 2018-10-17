فوز الكوكب والمجزل والطائي وتعادل ضمك وجدة

جدة- البلاد

انطلقت أمس، الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ بإقامة 5 مباريات، حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة ضمك وجدة والتي جرت على ملعب “ضمك” في خميس مشيط. فرفع ضمك رصيده لـ 14 نقطة، فيما عزز جدة صدارته بوصوله للنقطة 17.

وحسم الكوكب مباراته أمام الشعلة بالفوز 3-2، ليرفع رصيده لـ 3 نقاط، فيما توقف رصيد الشعلة عند 10 نقاط. وحسم الطائي مباراته أمام ضيفه العروبة، بحائل بالفوز بهدف نظيف سجله اللاعب مشاري العنزي في الدقيقة 44.

ليرفع الطائي رصيده لـ 10 نقاط، فيما توقف رصيد العروبة عند 10 نقاط أيضًا.

وعلى ملعب نادي الفتح بالأحساء حقق المجزل فوزًا على مضيفه العدالة 2-1. فرفع المجزل رصيده لـ 10 نقاط، فيما توقف رصيد العدالة عند 9 نقاط. وحسم التعادل السلبي مباراة الخليج والنهضة والتي جرت على ملعب الخليج بسيهات، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم لـ 8 نقاط، فيما ارتقع رصيد النهضة عند 8 نقاط أيضًا.