فوز سعودي كاسح بجائزة براءات الاختراع لمجلس التعاون

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جدة ــ البلاد

أحرز مخترعون سعوديون المرتبة الأولى فى جائزة مكتب براءات الاختراع، التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، ونال الفريق السعودي، الجائزة الأولي وقدرها 25 ألف ريال سعودي. وقيمتها الإجمالية 50 ألف ريال سعودي، وتقدم لـ 3 مخترعين خليجيين.

وذهبت الجائزة إلى مجموعة مخترعين من جامعة المجمعة، تضم الدكتور رائد البرادعي، والدكتور أناند سام بوس، والدكتور محمد الجمل، والدكتور أيمن الجوهري، والدكتور عبدالرحمن الأطرم، عن اختراع ” شأن تقدير كمية الكوليسترول في الدم، باستخدام حساس حيوي وجزيئات النانو دون التأثر بالمتغيرات الأخرى، وأوضحوا أن قياس تركيز الكوليسترول بالدم واحد من أهم الاختبارات التي تتم في التحاليل الطبية.

وأشاروا إلى أن العلوم الوبائية أظهرت الارتباط الوثيق بين أمراض القلب المزمنة، ونسبة الكوليسترول بالدم، وهذا يتطلب طريقة ذات كفاءة ومرونة لتعطي نتائج دقيقة في المختبرات الطبية، ولذلك فقد تم تصميم حساس حيوي كهربائي، يعتمد على جزيئات ثاني أكسيد التيتانيم النانوي، ومعالج راسبيري لتقدير نسبة الكوليسترول في الدم البشري.

وأشاروا إلى أن اختراعهم يتميز بكفاءة عالية وسهولة تحليل الكوليسترول في الدم، وانخفاض التكلفة، ويمكن وضعه باليد، ناهيك عن أن المشروع ممكن أن يكون نواة لطريقة كهروكيميائية نوعية وفعالة، لتقدير نسب الكوليسترول في الدم.