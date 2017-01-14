فوفانا يوقع للخليج..والصادق يشكر الاتفاق

الدمام-حمودالزهراني

وقع الغيني أبو بكر فوفانا (28 عاماً) لاعب محور فريق الاتفاق عقد انتقاله إلى نادي الخليج وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ،

وقد جرت مراسم توقيع العقد في مقر بعثة الخليج بمعسكره في دولة قطر بحضور حسين الصادق عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق كرة القدم. يذكر بأن الغيني فوفانا (1,89م) يجيد اللعب في مركز المحور ومساندة الهجوم حيث احترف في نادي الاتفاق ولعب 11 مباراة بواقع 889 دقيقة سجل خلالها هدفا واحدا ،

وكان فوفانا الذي مثّل منتخب بلاده قد احترف في الدوري البرتغالي عبر نادي نسيونال مانديرا و ناديي غوندومار وتونديلا .

ومن جهته عبّر حسين الصادق المشرف العام على الفريق الكروي عن شكره الجزيل لإدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل وذلك لتعاونها غير المستغرب مع الخليج مشيراً بان الموافقة على إعارة فوفانا للخليج يؤكد على استمرارية التعاون المثمر بين الناديين

وأشار الصادق بأن اختيار فوفانا جاء بعد دراسة فنية لحاجة الفريق لتعزيز المحور الدفاعي ، متمنياً التوفيق له في تجربته الجديدة مع الخليج. وأكد الصادق أن معسكر قطر يسير بالصورة التي رسمها الجهاز الفني مشيداً بالإمكانيات التي وفرتها أكاديمية أسباير بدولة قطر والتي من شأنها إنجاح المعسكر

وقال :” أودّ أن أشكر مسؤولي أكاديمية أسباير لاسيما الاستاذ طارق نعمة نائب رئيس أكاديمية أسباير زون على موافقتهم على احتضان معسكر الخليج من 8 وحتى 19 يناير الجاري والشكر موصول للأخ العزيز الاعلامي المعروف محمد سعدون الكواري الذي دائماً ما يساعدنا لانجاح معسكرات نادي الخليج في قطر”.

وأضاف :” ما نشاهده في أكاديمية أسباير يدعو للفخر والاعتزاز كخليجيين لهذه المنشأة الرائعة والمتكاملة والتي باتت مقصدا لكل الاندية العالمية “.

في المقابل أكد الغيني فوفانا على جاهزيته لخوض التحدي الجديد في الدوري السعودي وذلك عبر احترافه مع الخليج مشدداً على أنه سيقدم كل ما لديه لدعم الخليج وتحقيق أهدافه خلال الاستحقاقات المقبلة .

ميدانياً اكتفى التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم بحصة تدريبية واحدة مسائية أقيمت امس على ملعب أكاديمية سباير وذلك تحضيراً لمواجهة اليوم السبت والتي ستجمع الخليج ودياً مع نظيره فريق الفتح على ملعب نادي المعيذر

حيث ركز قادري على الجانب الفني بتقسيمه اللاعبين إلى 4 مجموعات وقد طبقوا عددا من الجمل التكتيكية والتسديد على المرمى واختتم التدريب بمناورة على نصف الملعب.