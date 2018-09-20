دولية

فولكسفاجن تنهي جميع عملياتها في إيران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / محرم / 1440 هـ      20 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ذكرت وكالة “بلومبرج”، الخميس، أن شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، تعتزم تصفية جميع عملياتها تقريبًا في إيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات، أن الإدارة الأمريكية أقنعت الشركة الألمانية بالامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فيما لم يرد تعقيب من البيت الأبيض وفولكسفاجن.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، هو من كان يقود المحادثات مع فولكسفاجن

لافتًا إلى أن الشركة ستنهي بعض أنشطتها في إيران “لأسباب إنسانية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والولايات المتحدة ودول غربية، والذي جرى بمقتضاه رفع العقوبات عن طهران مقابل تخليها عن برنامجها النووي.

ibrahim

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