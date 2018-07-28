فيتش: موازنة المملكة تتجه نحو التوازن المالي

جدة ــ وكالات

عدلت مجموعة “بي إم آي ريسيرش” لأبحاث السوق التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني البريطانية، تقديراتها لعجز الموازنة السعودية خلال العام الحالي 2018 بخفض العجز المالي المتوقع من 6.1% الى 5.6%، ما يعكس التحسن المنتظر في اقتصاد المملكة، بعد أن سجل العام الماضي عجزا بلغت نسبته 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورشح تقرير أصدرته المجموعة، تقلص عجز الموازنة إلى 3.9% في عام 2019، على أن يتراجع تدريجيا حتى تصل الموازنة إلى مستوى التوازن بحلول عام 2024، وفقا لحسابات بي إم آي ريسيرش.

وهو التحسن الذي فسرته المؤسسة الاقتصادية البريطانية بارتفاع دخل المملكة من النفط وارتفاع الصادرات غير البترولية.

وأشار تقرير بي إم آي ريسيرش إلى أن المملكة،ـ تمضي قدما في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي في إطار برنامج التحول الوطني لعام 2020 ورؤية المملكة 2030 في سبيل خلق مصادر دخل جديدة، بعيدًا عن النفط الذي يشكل 63% من إيرادات البلاد وفقا لموازنة 2017.